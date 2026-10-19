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    В Хырдалане реализуют два новых дорожных проекта

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 10:22
    В Хырдалане реализуют два новых дорожных проекта

    В Хырдалане планируется реализовать два дорожных проекта - с новыми туннелями и подключением города к магистралям M-1 и M-4.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

    Проекты реализуются в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы.

    Отмечается, что проходящая через Хырдалан железнодорожная линия делит город на две части. Ограниченное число переходов вынуждает водителей преодолевать большие расстояния, создает заторы и ограничивает выезд на магистрали M-1 и M-4.

    В рамках первого проекта предусмотрено строительство нового туннеля и соединительных дорог, а также реорганизация существующих дорог и развязок. Это расширит транспортные связи Хырдалана с магистралями M-1 и M-4 и создаст дополнительные возможности для движения между разными частями города.

    Второй проект предусматривает создание прямого транспортного сообщения от магистрали M-4 к центру Хырдалана - здесь планируется строительство нового туннеля и многоуровневой дорожной развязки.

    Реализация двух взаимодополняющих проектов сформирует альтернативные транспортные связи между внутригородской дорожной сетью Хырдалана и основными магистралями.

    В результате снизится необходимость преодолевать дополнительные расстояния, станет возможным распределение транспортного потока по разным направлениям, а также будут созданы условия для снижения загруженности улиц города.

    Основная цель проектов - упростить ежедневные поездки жителей Хырдалана, повысить удобство и безопасность движения и развивать транспортную инфраструктуру города в соответствии с современными требованиями.

    В Хырдалане реализуют два новых дорожных проекта

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Строительство дорог город Хырдалан
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    Xırdalanda iki yeni yol layihəsinin icrası nəzərdə tutulur
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