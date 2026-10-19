Азербайджан вдвое увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 767 348 тонн нефтепродуктов на сумму $570 млн 317,5 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 52,4% и в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана составила 2,4%.