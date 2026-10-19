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    Азербайджан вдвое увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:13
    Азербайджан вдвое увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов

    В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 767 348 тонн нефтепродуктов на сумму $570 млн 317,5 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 52,4% и в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 9 месяцев доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана составила 2,4%.

    Экспорт нефтепродуктов Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Нефтегазовый сектор Азербайджана
    Azərbaycan neft məhsullarının ixracından qazancını 2 dəfədən çox artırıb
    Azerbaijan sees over twofold surge in revenue from petroleum product exports
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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