Азербайджан вдвое увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов
Энергетика
- 19 октября, 2026
- 10:13
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 767 348 тонн нефтепродуктов на сумму $570 млн 317,5 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 52,4% и в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 9 месяцев доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана составила 2,4%.
Azərbaycan neft məhsullarının ixracından qazancını 2 dəfədən çox artırıb
Azerbaijan sees over twofold surge in revenue from petroleum product exports
Последние новости
11:07
Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежиДругие страны
11:04
В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезонеФутбол
10:50
У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человекДругие страны
10:48
"Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах АзербайджанаФутбол
10:39
Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%Энергетика
10:39
Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобренийЭнергетика
10:32
ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти за 9 месяцевЭнергетика
10:31
Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в РоссиюБизнес
10:30
В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.В регионе