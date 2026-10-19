İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracından qazancını 2 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:55
    Azərbaycan neft məhsullarının ixracından qazancını 2 dəfədən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 767 min 348 ton neft məhsulları ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 570 milyon 317,5 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac edilən neft məhsullarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,4 %, dəyəri isə 2,1 dəfə çoxdur.

    Hesabat aylarında Azərbaycanın ümumi ixracında neft məhsullarının payı 2,4 % olub.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Neft məhsullarının ixracı
    Азербайджан вдвое увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов
    Azerbaijan sees over twofold surge in revenue from petroleum product exports
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:02
    Yunanıstan sahillərində miqrantların olduğu kater çevrilib, altı nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    10:57
    Foto
    Astarada Milli Qəhrəman Pəncəli Teymurovun xatirəsinə güləş yarışı keçirilib
    Fərdi
    10:43
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün tamaşaçı rekordu qeydə alınıb
    Futbol
    10:33
    Azərbaycan 9 ayda 327 min tona yaxın azot gübrəsi ixrac edib
    Energetika
    10:28
    "Neftçi" Azərbaycan çempionatlarında səfərdə 700-cü qolunu "Qarabağ"a vurub
    Futbol
    10:28
    Rubio: Mərkəzi Asiya 20 il ərzində ABŞ-nin lazımi diqqətini görməyib
    Digər ölkələr
    10:27
    Azərbaycanın metanol ixracından gəlirlərini 8 % artırıb
    Energetika
    10:25
    Dünya Bankı Bakıda infrastrukturun modernləşdirilməsi üçün maliyyələşdirməni artıracaq
    Maliyyə
    10:24
    Narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs edilib
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti