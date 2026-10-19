Azərbaycan neft məhsullarının ixracından qazancını 2 dəfədən çox artırıb
Energetika
- 19 oktyabr, 2026
- 09:55
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 767 min 348 ton neft məhsulları ixrac edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 570 milyon 317,5 min ABŞ dolları təşkil edib.
İxrac edilən neft məhsullarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 52,4 %, dəyəri isə 2,1 dəfə çoxdur.
Hesabat aylarında Azərbaycanın ümumi ixracında neft məhsullarının payı 2,4 % olub.
Азербайджан вдвое увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов
Azerbaijan sees over twofold surge in revenue from petroleum product exports
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