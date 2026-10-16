İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Naxçıvanda 9 ayda 183 milyon manatlıq bitkiçilik məhsulları istehsal edilib

    ASK
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:38
    Naxçıvanda 9 ayda 183 milyon manatlıq bitkiçilik məhsulları istehsal edilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında bitkiçilik məhsullarının istehsalının dəyəri 182,7 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, ötən illə müqayisədə 9 % çoxdur.

    Oktyabrın 1-nə olan məlumata əsasən, Naxçıvanda 46,2 min ton dənli və dənli paxlalı bitkilər, 30 min ton kartof, 30,1 min ton meyvə və giləmeyvə, 7,1 min ton üzüm, 5,6 min ton bostan məhsulları istehsal olunub.

    2025-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə kartof istehsalı 42 %, bostan məhsulları istehsalı 40,8 %, dənli və dənli paxlalı bitkilər istehsalı 21,6 %, tütün istehsalı isə 2,2 dəfə artıb.

    Bitkiçilik məhsulları Tütün məmulatları Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    15:00
    Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirilməsinə çağırış edən türkiyəli jurnalist beynəlxalq axtarışa verilib
    Hadisə
    14:48
    Foto
    Kəlbəcərin sağlamlıq turizmi beynəlxalq sammitdə təqdim olunub
    Turizm
    14:46
    FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır
    Daxili siyasət
    14:41
    Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
    Region
    14:39
    AMB İsveçrə Milli Bankı ilə qlobal çağırışları müzakirə edib
    Maliyyə
    14:35
    Foto
    Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib
    Hadisə
    14:34
    Foto
    ADSEA sədri Cəbrayıl şəhərində vətəndaşlarla görüşüb
    İnfrastruktur
    14:30
    Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir
    İnfrastruktur
    14:30
    "Neftçi"nin məşqçisi Nakim Vəliyev 7 oyunluq diskvalifikasiya edilib
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti