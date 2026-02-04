В Гёйгеле обнаружено тело со следами травм
Происшествия
- 04 февраля, 2026
- 17:08
В Гёйгеле обнаружено тело мужчины.
Как сообщает западное бюро Report, в селе Джалилли Гёйгельского района обнаружено тело Сабига Гулиева (1986 г.р.) со следами травм.
К месту события привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.
