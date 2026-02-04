Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона

Внешнее вмешательство во внутригосударственные дела других стран, особенно соседнего Ирана, создаст значительные риски для всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении для прессы с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире.

"Наиболее целесообразным способом является урегулирование вопросов с Ираном, включая ядерную сделку, дипломатическими методами", - подчеркнул турецкий лидер.