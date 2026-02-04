Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 19:52
    Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона

    Внешнее вмешательство во внутригосударственные дела других стран, особенно соседнего Ирана, создаст значительные риски для всего региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении для прессы с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире.

    "Наиболее целесообразным способом является урегулирование вопросов с Ираном, включая ядерную сделку, дипломатическими методами", - подчеркнул турецкий лидер.

    Реджеп Тайип Эрдоган Иран региональные вопросы
    Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    20:01

    Chevron подписала меморандум о разведке нефти и газа на сирийском шельфе

    Другие страны
    19:59

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили расширение торговых отношений - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:52

    Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона

    В регионе
    19:46

    ЦАХАЛ ударил по командиру ХАМАС после обстрела войск на севере Газы

    Другие страны
    19:35

    Администрация Трампа отзовет 700 миграционных агентов из Миннесоты

    Другие страны
    19:30

    Состоялось 1-е заседание совместных парламентских рабочих групп Азербайджана и Ирландии

    Внешняя политика
    19:23

    СМИ: Послы ЕС согласовали механизм финансирования Киева на €90 млрд

    Другие страны
    19:10

    На западе Нигерии боевики убили не менее 162 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    Грузовой состав с российским зерном для Армении отправляется со станции Хырдалан - ОБНОВЛЕНО-2

    Бизнес
    Лента новостей