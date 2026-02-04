Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона
В регионе
- 04 февраля, 2026
- 19:52
Внешнее вмешательство во внутригосударственные дела других стран, особенно соседнего Ирана, создаст значительные риски для всего региона.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении для прессы с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире.
"Наиболее целесообразным способом является урегулирование вопросов с Ираном, включая ядерную сделку, дипломатическими методами", - подчеркнул турецкий лидер.
Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона
