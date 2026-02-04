İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcək

    04 fevral, 2026
    19:30
    Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcək

    Türkiyə qonşu İrana xüsusən xarici müdaxilələrin bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcəyi qənaətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qahirədə Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    "İranla nüvə sənədi daxil olmaqla məsələlərin diplomatik yollarla həlli ən düzgün üsuldur", - Türkiyə lideri vurğulayıb.

