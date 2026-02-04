Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcək
- 04 fevral, 2026
- 19:30
Türkiyə qonşu İrana xüsusən xarici müdaxilələrin bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcəyi qənaətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qahirədə Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
"İranla nüvə sənədi daxil olmaqla məsələlərin diplomatik yollarla həlli ən düzgün üsuldur", - Türkiyə lideri vurğulayıb.
