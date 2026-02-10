Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 10 февраля, 2026
    • 13:45
    Ламия Велиева установила национальный рекорд

    Четырехкратная чемпионка мира и двукратная паралимпийская чемпионка Ламия Велиева установила новый национальный рекорд на чемпионате Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию легкой атлетики, Велиева дистанцию в 200 метров пробежала за 24,60 секунды, установив новый рекорд национального первенства среди параатлетов.

    Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıb
