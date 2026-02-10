Ламия Велиева установила национальный рекорд

Четырехкратная чемпионка мира и двукратная паралимпийская чемпионка Ламия Велиева установила новый национальный рекорд на чемпионате Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию легкой атлетики, Велиева дистанцию в 200 метров пробежала за 24,60 секунды, установив новый рекорд национального первенства среди параатлетов.