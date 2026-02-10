Ламия Велиева установила национальный рекорд
Индивидуальные
- 10 февраля, 2026
- 13:45
Четырехкратная чемпионка мира и двукратная паралимпийская чемпионка Ламия Велиева установила новый национальный рекорд на чемпионате Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию легкой атлетики, Велиева дистанцию в 200 метров пробежала за 24,60 секунды, установив новый рекорд национального первенства среди параатлетов.
Последние новости
13:51
РФ нанесла удар по Славянску: погибли 2 человека, в том числе ребенокДругие страны
13:45
Ламия Велиева установила национальный рекордИндивидуальные
13:40
В Азербайджане могут создать национальную сеть Соглашения мэровЭнергетика
13:32
Песков: Франция единственная страна ЕС, возобновившая контакты с РоссиейВ регионе
13:28
Макрон заявил о нарастающих вызовах для ЕвропыДругие страны
13:19
Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по УкраинеДругие страны
13:06
Лукашенко заявил о необходимости укрепления обороноспособности БеларусиДругие страны
13:04
Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможностиВ регионе
13:04