    Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıb

    Fərdi
    10 fevral, 2026
    13:35
    Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıb

    Azərbaycan atleti Lamiyə Vəliyeva ölkə rekorduna imza atıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.

    İdmançı 42-ci Azərbaycan çempionatında (qapalı məkanda) 200 metr məsafəyə qaçışda 24.60 saniyə ilə buna nail olub.

