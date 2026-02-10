Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıb
Fərdi
- 10 fevral, 2026
- 13:35
Azərbaycan atleti Lamiyə Vəliyeva ölkə rekorduna imza atıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.
İdmançı 42-ci Azərbaycan çempionatında (qapalı məkanda) 200 metr məsafəyə qaçışda 24.60 saniyə ilə buna nail olub.
