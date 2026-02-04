В Нигерии в результате нападение банды погибло не менее 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения членов преступной группировки на населенный пункт в штате Квара в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти.

Согласно информации, злоумышленники подожгли дома и магазины во время нападения поздно вечером.