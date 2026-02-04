Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Нигерии в результате нападение банды погибло не менее 35 человек

    04 февраля, 2026
    12:53
    По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения членов преступной группировки на населенный пункт в штате Квара в Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти.

    Согласно информации, злоумышленники подожгли дома и магазины во время нападения поздно вечером.

