В Нигерии в результате нападение банды погибло не менее 35 человек
Другие страны
- 04 февраля, 2026
- 12:53
По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения членов преступной группировки на населенный пункт в штате Квара в Нигерии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти.
Согласно информации, злоумышленники подожгли дома и магазины во время нападения поздно вечером.
