Nigeriyada cinayətkar dəstənin hücumu nəticəsində ən azı 35 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 13:01
Nigeriyanın Kvara ştatında cinayətkar dəstə üzvlərinin yaşayış məntəqəsinə hücumu nəticəsində ən azı 35 nəfər həlak olub.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.
Bildirilib ki, cinayətkarlar axşam saatlarında hücum zamanı evləri və mağazaları yandırıblar.
