İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Nigeriyada cinayətkar dəstənin hücumu nəticəsində ən azı 35 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 13:01
    Nigeriyada cinayətkar dəstənin hücumu nəticəsində ən azı 35 nəfər ölüb

    Nigeriyanın Kvara ştatında cinayətkar dəstə üzvlərinin yaşayış məntəqəsinə hücumu nəticəsində ən azı 35 nəfər həlak olub.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, cinayətkarlar axşam saatlarında hücum zamanı evləri və mağazaları yandırıblar.

    Nigeriya hücum
    В Нигерии в результате нападение банды погибло не менее 35 человек

    Son xəbərlər

    13:49

    Azərbaycana qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin ədalət məhkəməsinə çıxarılması haqqın bərpasıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:49

    Çin lideri Rusiya ilə əlaqələrin inkişafına dair genişmiqyaslı plan hazırlamağı təklif edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:35

    Səfir: "Özbəkistan və Azərbaycan 10 milyard dollarlıq investisiya paketi formalaşdırır" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:28

    Qazaxıstan Pakistana 108 milyon dollarlıq elektrikli avtobus tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    AMB bütün əmanətlərin manatla yerləşdirilməsində maraqlı deyil

    Maliyyə
    13:21

    Joze Mourinyo norveçli futbolçunun İspaniya klubuna keçməsinə mane olub

    Futbol
    13:18

    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:12

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    13:11
    Foto

    Azərbaycanla İƏİT tərəfdaşlığının prioritet istiqamətləri müzakirə edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti