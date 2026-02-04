Chevron подписала меморандум о разведке нефти и газа на сирийском шельфе
04 февраля, 2026
20:01
Американская энергетическая компания Chevron Corporation подписала предварительный меморандум о взаимопонимании с Сирийской государственной нефтяной компанией Syrian Petroleum и катарской компанией Power International Holding.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, документ предусматривает изучение возможностей разведки нефти и газа на шельфе сирийской части Средиземного моря.
Отмечается, что это первый выход компании Chevron в энергетический сектор Сирии на фоне ослабления санкционных ограничений.
