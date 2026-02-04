Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 19:23
    СМИ: Послы ЕС согласовали механизм финансирования Киева на €90 млрд

    Послы ЕС согласовали механизм предоставления Украине финансирования по еврозайму в €90 млрд, который был согласован на саммите ЕС в декабре 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

    "Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в €90 млрд для Украины на закрытом заседании в Брюсселе", - говорится в статье.

    Совет ЕС сообщил, что 2/3 средств будут потрачены на военную помощь, а остальное на общую бюджетную поддержку. Соглашение предусматривает, что Киев должен использовать кредит в первую очередь для покупки оружия в ЕС, а также в других странах при необходимости.

    "Продукция оборонного назначения должна, в принципе, закупаться только у компаний в ЕС, Украине или странах ЕЭЗ-ЕАСТ. Если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в этих странах, будут применяться определенные отступления", - говорится в заявлении.

    Соглашение также требует одобрения Европейского парламента, которое, как надеются дипломаты, будет получено в ближайшее время, чтобы позволить Еврокомиссии начать заимствование на рынках и произвести первый платеж Украине в начале апреля.

    Лидеры стран блока договорились в декабре финансировать Украине кредит за счет займов Евросоюза вместо использования замороженных российских активов.

    Евросоюз послы Украина финансирование кредит
    KİV: Aİ səfirləri Kiyevin 90 milyard avro məbləğində maliyyələşdirilmə mexanizmini razılaşdırıblar
