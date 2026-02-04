СМИ: Послы ЕС согласовали механизм финансирования Киева на €90 млрд
Послы ЕС согласовали механизм предоставления Украине финансирования по еврозайму в €90 млрд, который был согласован на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
"Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в €90 млрд для Украины на закрытом заседании в Брюсселе", - говорится в статье.
Совет ЕС сообщил, что 2/3 средств будут потрачены на военную помощь, а остальное на общую бюджетную поддержку. Соглашение предусматривает, что Киев должен использовать кредит в первую очередь для покупки оружия в ЕС, а также в других странах при необходимости.
"Продукция оборонного назначения должна, в принципе, закупаться только у компаний в ЕС, Украине или странах ЕЭЗ-ЕАСТ. Если военные потребности Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в этих странах, будут применяться определенные отступления", - говорится в заявлении.
Соглашение также требует одобрения Европейского парламента, которое, как надеются дипломаты, будет получено в ближайшее время, чтобы позволить Еврокомиссии начать заимствование на рынках и произвести первый платеж Украине в начале апреля.
Лидеры стран блока договорились в декабре финансировать Украине кредит за счет займов Евросоюза вместо использования замороженных российских активов.