    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Лидеры КНР и США провели телефонный разговор

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 17:44
    Лидеры КНР и США провели телефонный разговор

    Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    Çin və ABŞ liderləri telefon danışığı aparıblar
