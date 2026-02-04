Лидеры КНР и США провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
