Çin və ABŞ liderləri telefon danışığı aparıblar
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 17:46
Çin Sədri Si Cinpin ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
