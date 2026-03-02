Bəhreyndə otelə edilən hücumda iki ABŞ hərbçisi yaralanıb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 23:18
İranın pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Bəhreyndəki otellərdən birinə endirdiyi zərbə nəticəsində iki ABŞ hərbçisi yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"ABŞ Müharibə Nazirliyinin iki əməkdaşı xəsarət alıb", - məlumatda deyilir.
Digər təfərrüatlar qeyd olunmayıb.
Son xəbərlər
00:22
Ramin Məmmədov: Türkiyə və Azərbaycan dedikdə ağla ilk gələn "strateji güc" anlayışıdırXarici siyasət
00:15
Melaniya Trampın sədrliyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıbDigər ölkələr
00:12
İran ABŞ-nin Bəhreyn və İraqdakı bazalarına zərbələr endiribDigər ölkələr
00:05
Foto
Son üç saatda İrandan Azərbaycana 50 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-6Xarici siyasət
00:00
Bu gün Novruzun ikinci - Od çərşənbəsidirDaxili siyasət
23:51
Küveytin hərbi qulluqçusu həlak olubDigər ölkələr
23:38
İran uzunmüddətli müdafiəyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
23:30
İran səmasında ABŞ və İsrailə məxsus daha yeddi PUA vurulubRegion
23:25