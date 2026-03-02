İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bəhreyndə otelə edilən hücumda iki ABŞ hərbçisi yaralanıb

    • 02 mart, 2026
    • 23:18
    Bəhreyndə otelə edilən hücumda iki ABŞ hərbçisi yaralanıb

    İranın pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Bəhreyndəki otellərdən birinə endirdiyi zərbə nəticəsində iki ABŞ hərbçisi yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "ABŞ Müharibə Nazirliyinin iki əməkdaşı xəsarət alıb", - məlumatda deyilir.

    Digər təfərrüatlar qeyd olunmayıb.

    При ударах по отелю в Бахрейне пострадали два сотрудника Пентагона

