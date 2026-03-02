При ударах по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 22:37
    В результате удара иранского беспилотника по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных.

    Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

    "Пострадали два сотрудника Министерства обороны США", - говорится в сообщении.

    Других деталей не приводится.

