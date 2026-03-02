При ударах по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных
- 02 марта, 2026
- 22:37
В результате удара иранского беспилотника по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
"Пострадали два сотрудника Министерства обороны США", - говорится в сообщении.
Других деталей не приводится.
При ударах по отелю в Бахрейне пострадали двое американских военных
