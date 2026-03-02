İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran səmasında ABŞ və İsrailə məxsus daha yeddi PUA vurulub

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 23:30
    İran səmasında ABŞ və İsrailə məxsus daha yeddi PUA vurulub

    ABŞ və İsrailə aid daha yeddi pilotsuz uçuş aparatı (PUA) İran səmasında məhv edilib.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran ordusunun bəyanatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, son saatlarda vurulan dronlar "MQ-9", "Heron", "Hermes" və "Orbiter" növlərindən olub.

    "Bu PUA-lar Təbriz, Tehran, İsfahan, Xürrəmabad və Buşehr bölgələrində hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edilib" , - bəyanatda bildirilib.

    İran ordusunun məlumatına görə, bununla da vurulan PUA-ların ümumi sayı 29-a çatıb.

    В небе над Ираном сбиты еще семь американских и израильских беспилотников

