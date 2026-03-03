В небе над Ираном сбиты еще семь американских и израильских беспилотников

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 00:13
    В воздушном пространстве Ирана уничтожены еще семь беспилотников США и Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом говорится в заявлении иранской армии.

    Согласно информации, за последние часы были сбиты БПЛА MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter.

    "Эти БПЛА были уничтожены системами противовоздушной обороны в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера", - говорится в заявлении. По данным иранской армии, общее число сбитых БПЛА достигло 29.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

