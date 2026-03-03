İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran ABŞ-nin Bəhreyn və İraqdakı bazalarına zərbələr endirib

    İran ABŞ-nin Bəhreyndəki hərbi bazalarına, həmçinin İraqın Bağdad Hava Limanı yaxınlığındakı obyektlərinə zərbələr endirib.

    "Report" bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.

    BBC-nin məlumatına görə, Bəhreyndəki bazada ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Beşinci Donanmasının qərargahı yerləşir.

    "Al Hadath" telekanalı isə xəbər verib ki, Bağdad aeroportu yaxınlığında ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya tərəfindən istifadə olunan hərbi baza da hücuma məruz qalıb.

    İran Bağdad Aeroport
    Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и Ираке

