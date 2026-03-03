İran ABŞ-nin Bəhreyn və İraqdakı bazalarına zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 00:12
İran ABŞ-nin Bəhreyndəki hərbi bazalarına, həmçinin İraqın Bağdad Hava Limanı yaxınlığındakı obyektlərinə zərbələr endirib.
"Report" bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.
BBC-nin məlumatına görə, Bəhreyndəki bazada ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Beşinci Donanmasının qərargahı yerləşir.
"Al Hadath" telekanalı isə xəbər verib ki, Bağdad aeroportu yaxınlığında ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya tərəfindən istifadə olunan hərbi baza da hücuma məruz qalıb.
