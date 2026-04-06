    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən ailəyə sosial-psixoloji yardım göstəriləcək

    • 06 aprel, 2026
    • 18:14
    Sumqayıt şəhər Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən ailə üzvlərinin sosial-psixoloji reabilitasiyası ilə bağlı kompleks tədbirlər planı hazırlanıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti qurumlarla koordinasiyalı şəkildə ailənin qiymətləndirilməsi aparılıb:

    "Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, ailə üzvlərinin sosial-psixoloji reabilitasiyası istiqamətində kompleks tədbirlər planı hazırlanıb. Proses boyunca peşəkar sosial işçilər və psixoloqlar tərəfindən ailəyə mütəmadi dəstək göstəriləcək".

    Xatırladaq ki, aprelin 1-də Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan aprelin 3-də onlardan biri ölüb. Ailənin ümumilikdə 9 uşağı olub.

    Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, ailənin 2 azyaşlı uşağı dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək.

    Агентство соцуслуг окажет социально-психологическую помощь семье, отравившейся газом в Сумгайыте

