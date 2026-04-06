Агентство соцуслуг окажет социально-психологическую помощь семье, отравившейся газом в Сумгайыте

Для социально-психологической реабилитации членов семьи, отравившейся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте, разработан комплексный план мероприятий.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при Минтруда.

Отмечается, что сотрудники агентства совместно с профильными структурами провели оценку положения семьи. "На основе результатов разработан комплексный план реабилитации. На протяжении всего процесса профессиональные социальные работники и психологи будут оказывать семье регулярную поддержку", - заявили в ведомстве.

Напомним, что 1 апреля в поселке Тагиев угарным газом отравились шесть членов одной семьи. 3 апреля один из них скончался. В семье девять детей. В Сумгайытской городской исполнительной власти сообщили, что двое малолетних детей будут помещены в государственное учреждение.