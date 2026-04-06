    Агентство соцуслуг окажет социально-психологическую помощь семье, отравившейся газом в Сумгайыте

    Социальная защита
    • 06 апреля, 2026
    • 18:29
    Агентство соцуслуг окажет социально-психологическую помощь семье, отравившейся газом в Сумгайыте

    Для социально-психологической реабилитации членов семьи, отравившейся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте, разработан комплексный план мероприятий.

    Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг при Минтруда.

    Отмечается, что сотрудники агентства совместно с профильными структурами провели оценку положения семьи. "На основе результатов разработан комплексный план реабилитации. На протяжении всего процесса профессиональные социальные работники и психологи будут оказывать семье регулярную поддержку", - заявили в ведомстве.

    Напомним, что 1 апреля в поселке Тагиев угарным газом отравились шесть членов одной семьи. 3 апреля один из них скончался. В семье девять детей. В Сумгайытской городской исполнительной власти сообщили, что двое малолетних детей будут помещены в государственное учреждение.

    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən ailəyə sosial-psixoloji yardım göstəriləcək

