    В Сумгайыте решают судьбу детей после трагедии с угарным газом

    Социальная защита
    • 06 апреля, 2026
    • 15:33
    В Сумгайыте решают судьбу детей после трагедии с угарным газом

    В Сумгайыте после трагедии с отравлением угарным газом часть детей из пострадавшей семьи будет размещена в государственных учреждениях.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в исполнительной власти Сумгайыта.

    В ведомстве отметили, что ситуация взята под контроль и изучена совместно с профильными структурами. По итогам проверки установлено, что в семье воспитываются восемь несовершеннолетних: четверо уже обучаются в государственных детских учреждениях, еще двое в ближайшее время будут туда направлены.

    "Оставшиеся двое детей находятся под опекой родителей и в связи с текущей ситуацией проживают у тети", - говорится в информации.

    Также с участием представителей соответствующих органов был проведен осмотр жилищно-бытовых условий семьи.

    "Сумгайытская городская исполнительная власть будет держать семью под наблюдением, необходимые меры будут продолжены", - подчеркнули в структуре.

    Напомним, 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом. 3 апреля один из детей скончался. Всего в семье было девять детей.

    Отравление угарным газом Сумгайыт
    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən ailənin 2 uşağı dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək

