Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и Ираке

Иран нанес удары по военным базам США в Бахрейне, а также в районе аэропорта Багдада в Ираке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным BBC, на базе в Бахрейне расположен штаб Пятого флота ВМС США.

Под удар также попала военная база в районе аэропорта Багдада, используемая международным альянсом во главе с США, сообщает Al Hadath.