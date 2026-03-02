Иран нанес удары по базам США в Бахрейне и Ираке

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 23:38
    Иран нанес удары по военным базам США в Бахрейне, а также в районе аэропорта Багдада в Ираке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По данным BBC, на базе в Бахрейне расположен штаб Пятого флота ВМС США.

    Под удар также попала военная база в районе аэропорта Багдада, используемая международным альянсом во главе с США, сообщает Al Hadath.

