    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 18:22
    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ABŞ ilə İsrailin hücumları nəticəsində ölkəyə dəyən ziyanın hesablanmasına dair göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki,bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    "Prezidentin göstərişi ilə zərərlərin müəyyənləşdirilməsi və prioritetləşdirilməsi prosesi başlanıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, ilk növbədə elektrik enerjisi sənayesində bərpa işləri aparılacaq.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İrana aviazərbə İrana dəyən ziyan Məsud Pezeşkian
    В Иране оценят ущерб, нанесенный США и Израилем в ходе войны
    Iran begins assessing war-related damages

    Son xəbərlər

    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti