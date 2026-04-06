İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb
Region
- 06 aprel, 2026
- 18:22
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ABŞ ilə İsrailin hücumları nəticəsində ölkəyə dəyən ziyanın hesablanmasına dair göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki,bu barədə ISNA məlumat yayıb.
"Prezidentin göstərişi ilə zərərlərin müəyyənləşdirilməsi və prioritetləşdirilməsi prosesi başlanıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, ilk növbədə elektrik enerjisi sənayesində bərpa işləri aparılacaq.
Son xəbərlər
