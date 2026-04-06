В Иране оценят ущерб, нанесенный США и Израилем в ходе войны
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 18:30
Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание начать оценку ущерба, нанесенного стране в результате атак США и Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ISNA.
"По указанию президента начат процесс определения ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого в Иране начнутся восстановительные работы в электроэнергетической отрасли.
