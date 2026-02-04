Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 04 февраля, 2026
    • 17:20
    В Гусаре перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие.

    Как сообщает северное бюро Report, причиной происшествия на въезде в город Гусар стала гололедица.

    На автодороге Гусар–Губа временно ограничено движение транспорта.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Гусар гололедица ДТП
    Видео
    Qusarda avtobus aşıb, xəsarət alanlar var
    Ты - Король

