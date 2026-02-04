Qusarda avtobus aşıb, xəsarət alanlar var

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Hadisə
    • 04 fevral, 2026
    • 17:09
    Qusar şəhərinin girəcəyində sərnişin avtobusu aşıb, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Qusar şəhərinin giriş hissəsində buzlu yolda hərəkət edən sərnişin avtobusu aşıb.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var.

    Qəza ilə əlaqədar Qusar-Quba avtomobil yolunda nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyət yaranıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Qusar Avtobus qəza Xəsarət
