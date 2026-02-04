ЦАХАЛ ударил по командиру ХАМАС после обстрела войск на севере Газы

Израиль нанес удар по полевому командиру движения ХАМАС Билалу Абу Асси в южной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"В ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, когда террористы открыли огонь по израильским войскам на севере сектора Газа, ЦАХАЛ нанес удар по террористу на юге сектора", - говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Билал Абу Асси возглавлял элитный взвод "Нухба" ХАМАС и руководил нападением на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года.