Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    ЦАХАЛ ударил по командиру ХАМАС после обстрела войск на севере Газы

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 19:46
    ЦАХАЛ ударил по командиру ХАМАС после обстрела войск на севере Газы

    Израиль нанес удар по полевому командиру движения ХАМАС Билалу Абу Асси в южной части сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

    "В ответ на нарушение соглашения о прекращении огня, когда террористы открыли огонь по израильским войскам на севере сектора Газа, ЦАХАЛ нанес удар по террористу на юге сектора", - говорится в сообщении.

    По данным ЦАХАЛ, Билал Абу Асси возглавлял элитный взвод "Нухба" ХАМАС и руководил нападением на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года.

    ЦАХАЛ Израиль ХАМАС сектор Газа
    Qəzzada qoşunların atəşə tutulmasından sonra İsrail ordusu HƏMAS komandirinə zərbə endirib
    Ты - Король

    Последние новости

    20:01

    Chevron подписала меморандум о разведке нефти и газа на сирийском шельфе

    Другие страны
    19:59

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили расширение торговых отношений - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:52

    Эрдоган: Внешнее вмешательство в Иран создаст значительные риски для всего региона

    В регионе
    19:46

    ЦАХАЛ ударил по командиру ХАМАС после обстрела войск на севере Газы

    Другие страны
    19:35

    Администрация Трампа отзовет 700 миграционных агентов из Миннесоты

    Другие страны
    19:30

    Состоялось 1-е заседание совместных парламентских рабочих групп Азербайджана и Ирландии

    Внешняя политика
    19:23

    СМИ: Послы ЕС согласовали механизм финансирования Киева на €90 млрд

    Другие страны
    19:10

    На западе Нигерии боевики убили не менее 162 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    Грузовой состав с российским зерном для Армении отправляется со станции Хырдалан - ОБНОВЛЕНО-2

    Бизнес
    Лента новостей