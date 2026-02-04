Qəzzada qoşunların atəşə tutulmasından sonra İsrail ordusu HƏMAS komandirinə zərbə endirib
- 04 fevral, 2026
- 20:04
İsrail Qəzza zolağının cənubunda HƏMAS hərəkatının səhra komandiri Bilal Əbu Assiyə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusu teleqram kanalında məlumat yayıb.
"Terrorçular Qəzza zolağının şimalında İsrail qoşunlarına atəş açdıqda, İsrail ordusu atəşkəs haqqında razılaşmanın pozulmasına cavab olaraq zolağın cənubundakı terrorçuya zərbə endirib", - deyə məlumatda bildirilib.
İsrailin Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, Bilal Əbu Assi HƏMAS-ın "Nuxba" tağımına başçılıq edib və 2023-cü il oktyabrın 7-də Nir-Oza hücuma rəhbərlik edib.
