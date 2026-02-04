Администрация Трампа отзовет 700 миграционных агентов из Миннесоты

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отозвать около 700 федеральных миграционных агентов из штата Миннесота.

Как сообщает Report, об этом заявил координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман.

Отмечается, что решение принято спустя несколько недель после гибели двух граждан США в ходе операций миграционных служб, что вызвало протесты по всей стране.

По словам Хомана, вывод части агентов связан со стабилизацией ситуации, а также с активным сотрудничеством местных тюрем с федеральными миграционными структурами, что упростило задержание лиц, находящихся в стране незаконно. Он подчеркнул, что речь идет о "более эффективном, а не ослабленном контроле".

При этом Хоман отметил, что миграционные рейды продолжатся по всей территории США, а администрация Трампа намерена реализовать планы по массовым депортациям. "Если вы находитесь в стране нелегально, вы по-прежнему в поле зрения", - заявил он.

За последние два месяца в рамках операции Metro Surge в Миннеаполис были направлены более 3 тыс. федеральных миграционных агентов, тогда как до начала операции в городе находилось около 150 сотрудников иммиграционных служб. Для сравнения, численность полиции Миннеаполиса составляет около 600 человек. По данным Министерства внутренней безопасности США, с начала операции были задержаны порядка 3 тыс. нелегальных мигрантов.