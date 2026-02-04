Состоялось 1-е заседание совместных парламентских рабочих групп Азербайджана и Ирландии.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Великобритании в соцсети Х.

"Обе стороны подчеркнули, что несмотря на географическую удаленность, у двух стран есть большой потенциал для расширения сотрудничества, особенно в сферах образования, работы с молодежью, студенческого обмена, туризма, торговли и бизнеса", - говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились о взаимных визитах, которые позволят укрепить двусторонние связи и создать новые возможности для взаимодействия.