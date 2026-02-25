Xavi Mərakeş millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlər arasında yer alıb

İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İspaniyanın "Barselona" klubunun keçmiş futbolçusu və baş məşqçisi Xavi Hernandez Mərakeş millisini çalışdırmağa namizədlər arasındadır.

    "Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, o, yığmanın sonuncu baş məşqçisi olan Valid Reqraqinin vəzifəsindən ayrılmasından sonra bu posta namizəd göstərilib.

    Xavi Mərakeş millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə namizəd kimi nəzərdən keçirilir, lakin danışıqlar hələ başlamayıb.

    Qeyd edək ki, 2021-2024-cü illərdə "Barselona"nı çalışdırıb.

