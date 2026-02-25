İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    "Gazelli Art House"da qadının təbiətlə harmoniyası haqqında "Synchrony" sərgisinin finisajı baş tutub

    Sərgilər
    • 25 fevral, 2026
    • 20:10
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub

    Bakıda "Gazelli Art House"da ekofeminist nəzəriyyəsinə əsaslanan "Synchrony" sərgisinin finisajı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, ekspozisiya Latviyanın Bakıdakı Səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub.

    Təqdim edilən əsərlər müasir incəsənətin ifadə imkanları vasitəsilə qadın bədəni ilə təbiət arasındakı harmoniya ideyasını açır. Rəssamlar müxtəlif vizual yanaşmaların köməyi ilə ekoloji problemləri şərh edir, ekofeminist nəzəriyyədə mərkəzi yer tutan "bədən - ekosistem" əlaqəsinə yeni baxış təklif edirlər.

    Sərgi təbiətin ritmlərini və insan bədəninin daxili dinamikasını birləşdirərək onların bədii məkanda necə bir-birinə qarışdığını və əks olunduğunu nümayiş etdirir.

    Tədbirin açılışında Avropa İttifaqının (Aİ) Bakıdakı səfiri Mariyana Kuyundziç giriş nitqi ilə çıxış edib. O qeyd edib ki, Aİ gender bərabərliyi və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə böyük əhəmiyyət verir.

    "Biz ekologiya sahəsində çox işləyirik və təbiətin qorunmasına xüsusi diqqət yetiririk. Lakin bu iki mövzunu - qadınları və təbiəti həmişə əlaqələndirmirik. Halbuki rəssamların mesajlarına diqqət yetirmək vacibdir, çünki onlar müəyyən mənada cəmiyyətdə baş verənlərin və ya baş verəcəklərin carçısına çevrilirlər", - diplomat vurğulayıb.

    Latviyanın Bakıdakı səfiri Edqars Skuya öz işlərini təqdim edən bütün iştirakçılara təşəkkürünü bildirərək qaldırılan mövzuların - qadınların rolu və təbiətə qayğılı münasibətin əhəmiyyətinə diqqət çəkib.

    Qeyd edək ki, "Synchrony" sərgisi dekabrın 6-da başlayıb və fevralın 28-dək davam edəcək.

    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub
    Gazelli Art Houseda qadının təbiətlə harmoniyası haqqında Synchrony sərgisinin finisajı baş tutub

    sərgi Bakı Qadın təbiət
    Foto
    В Gazelli Art House состоялся финисаж выставки Synchrony о гармонии женщины с природой

    Son xəbərlər

    20:51

    Prezident: Son 80 il ərzində Azərbaycan qədər tam və mütləq qələbə qazanan ikinci ölkə olmamışdır

    Daxili siyasət
    20:43

    Azərbaycan güləşçiləri Albaniyada final və üçüncü yer uğrunda görüşlərdə çıxış edəcəklər

    Fərdi
    20:35
    Foto

    İlham Əliyev: Onminlərlə Azərbaycan vətəndaşı artıq azad edilmiş torpaqlarda yaşayır

    Daxili siyasət
    20:31

    ADY yeni istiqamət üzrə sərnişindaşımaya başlayacaq – EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    20:25

    ABŞ İranın neft ixracatçılarına və silah istehsalçılarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:25

    Xavi Mərakeş millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlər arasında yer alıb

    Futbol
    20:13

    Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    20:10
    Foto

    "Gazelli Art House"da qadının təbiətlə harmoniyası haqqında "Synchrony" sərgisinin finisajı baş tutub

    Sərgilər
    20:01
    Video

    "Xocalı. Son toy..." filmi "Report" İnformasiya Agentliyinin Youtube kanalında yayımlanır - CANLI

    Multimedia
    Bütün Xəbər Lenti