В Gazelli Art House состоялся финисаж выставки Synchrony о гармонии женщины с природой

В Gazelli Art House состоялся финисаж выставки Synchrony, основанной на экофеминистской теории.

Как сообщает Report, экспозиция организована при поддержке Посольства Латвии в Баку.

Представленные работы раскрывают идею гармонии между женским телом и природой через выразительные возможности современного искусства. Художники интерпретируют экологические проблемы с помощью различных визуальных подходов, предлагая новый взгляд на взаимосвязь "тело - экосистема", которая занимает центральное место в экофеминистской теории.

Выставка объединила ритмы природы и внутреннюю динамику человеческого тела, демонстрируя, как они переплетаются и отражаются в художественном пространстве.

На открытии мероприятия со вступительной речью выступила посол Европейского союза в Баку Марияна Куюнджич. Она отметила, что ЕС придает большое значение вопросам гендерного равенства и охраны окружающей среды.

"Мы много работаем в сфере экологии и уделяем пристальное внимание сохранению природы. Однако не всегда связываем эти две темы - женщин и природу. Между тем важно прислушиваться к посланиям художников, ведь они в каком-то смысле становятся вестниками того, что происходит или будет происходить в обществе", - подчеркнула дипломат.

Посол Латвии в Баку Эдгарс Скуя выразил благодарность всем участникам, представившим свои работы, акцентировав внимание на значимости поднятых тем - роли женщин и бережного отношения к природе.

Отметим, что выставка Synchrony стартовала 6 декабря и продлится до 28 февраля.