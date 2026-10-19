İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tovuz və Goranboyda aqrar sahədə tədbirlər keçiriləcək

    ASK
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:22
    Tovuz və Goranboyda aqrar sahədə tədbirlər keçiriləcək

    Oktyabrın 20-də Tovuz rayonunda növbəti Aqrar Biznes Festivalı və Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, festival saat 14:00-da Tovuzdakı "ASAN xidmət" mərkəzində baş tutacaq.

    Oktyabrın 21-də isə Goranboy rayonunda "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" mövzusunda panel müzakirəsi keçiriləcək. Panel müzakirəsi saat 14:00-da Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında təşkil olunacaq.

    Kənd təsərrüfatı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) ASAN Xidmət
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