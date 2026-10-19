Tovuz və Goranboyda aqrar sahədə tədbirlər keçiriləcək
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- 19 oktyabr, 2026
- 16:22
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Oktyabrın 20-də Tovuz rayonunda növbəti Aqrar Biznes Festivalı və Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, festival saat 14:00-da Tovuzdakı "ASAN xidmət" mərkəzində baş tutacaq.
Oktyabrın 21-də isə Goranboy rayonunda "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" mövzusunda panel müzakirəsi keçiriləcək. Panel müzakirəsi saat 14:00-da Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında təşkil olunacaq.
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