İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:22
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj

    Ukrayna paytaxtı Kiyevə oktyabrın 19-da Rusiya ordusu tərəfindən müxtəlif tipli raketlərdən və reaktiv dronlardan zərbələr, gecədən gündüz yerli vaxtla saat 10:00-a qədər davam edib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, əsasən zərbələr bu dəfə Kiyevin Darnitski və Solomenski rayonlarına olub.

    Gündüz saatlarına olan məlumata görə, təkcə paytaxt Kiyevdə iki nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Bununla belə ölən və yaralıların sayının artması ehtimal olunur. Dağıntılar altında axtarışlar davam edir.

    Kiyevdən başqa Çerniqov, Poltava, Jitomir və Vinnitsa vilayətləri də bu gün zərbələrə məruz qalıblar.

    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj
    Kiyev Rusiya ordusunun növbəti kütləvi hava hücumuna məruz qalıb – Fotoreportaj

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