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    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 16:46
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж

    Киев с ночи до 10:00 19 октября подвергался ракетным ударам и атакам реактивных беспилотников со стороны российской армии.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на этот раз удары в основном были нанесены по Дарницкому и Соломенскому районам украинской столицы.

    Согласно данным, в Киеве погибли два человека, 8 получили ранения. Вместе с тем не исключается увеличение числа погибших и раненых. Поиски пострадавших под завалами продолжаются.

    Помимо Киева, ударам сегодня подверглись также Черниговская, Полтавская, Житомирская и Винницкая области Украины.

    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
    Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж

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