Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж

Киев с ночи до 10:00 19 октября подвергался ракетным ударам и атакам реактивных беспилотников со стороны российской армии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на этот раз удары в основном были нанесены по Дарницкому и Соломенскому районам украинской столицы.

Согласно данным, в Киеве погибли два человека, 8 получили ранения. Вместе с тем не исключается увеличение числа погибших и раненых. Поиски пострадавших под завалами продолжаются.

Помимо Киева, ударам сегодня подверглись также Черниговская, Полтавская, Житомирская и Винницкая области Украины.