Киев подвергся массированному воздушному удару российской армии – Фоторепортаж
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 16:46
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Киев с ночи до 10:00 19 октября подвергался ракетным ударам и атакам реактивных беспилотников со стороны российской армии.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на этот раз удары в основном были нанесены по Дарницкому и Соломенскому районам украинской столицы.
Согласно данным, в Киеве погибли два человека, 8 получили ранения. Вместе с тем не исключается увеличение числа погибших и раненых. Поиски пострадавших под завалами продолжаются.
Помимо Киева, ударам сегодня подверглись также Черниговская, Полтавская, Житомирская и Винницкая области Украины.
Фото
Фото
Последние новости
17:21
Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрдВ регионе
17:21
Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
17:21
В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связиИКТ
17:18
Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
17:17
ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходовФинансы
17:16
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%Бизнес
17:13
Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из АзербайджанаЭнергетика
17:12
В Минобороны Армении произведены новые назначенияВ регионе
17:10
Видео
В испанской Валенсии из-за последствий шторма "Адам" погибли четыре человека - ОбновленоДругие страны