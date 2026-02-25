Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 25 fevral, 2026
- 20:13
Qəbələ rayonunda avtomobil ağaca çırpılıb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün saat 18:00 radələrində rayonun Məmmədağalı kəndi ərazisində baş verib.
Belə ki, "Ford" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü, 24 yaşlı Nuran Muradasılov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ərazi üzrə polis orqanında faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
