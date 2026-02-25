Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Hadisə
    • 25 fevral, 2026
    • 20:13
    Qəbələ rayonunda avtomobil ağaca çırpılıb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün saat 18:00 radələrində rayonun Məmmədağalı kəndi ərazisində baş verib.

    Belə ki, "Ford" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü, 24 yaşlı Nuran Muradasılov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, ərazi üzrə polis orqanında faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

    В Габале автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

