    UEFA Çempionlar Liqası: Bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşib

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 02:38
    UEFA Çempionlar Liqası: Bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşib

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün pley-off mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, 1/8 finala yüksələn daha 4 komanda müəyyənləşib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri

    "Atalanta" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 4:1 / İlk oyun - 0:2

    PSJ (Fransa) - "Monako" (Fransa) 2:2 / İlk oyun - 3:2

    "Yuventus" (İtaliya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) 3:2 / İlk oyun - 2:5

    "Real" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya) 2:1 / İlk oyun - 1:0

    Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən matçlardan sonra "Atletiko" (İspaniya), "Bayer 04" (Almaniya), "Budyo Qlimt" (Norveç) və "Nyukasl" (İngiltərə) komandaları 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.

    Bundan əvvəl turnirin ümumi mərhələsinin nəticələrinə əsasən, Arsenal", "Bavariya", "Liverpul", "Tottenhem", "Barselona", "Çelsi", "Sportinq" və "Mançester Siti" birbaşa 1/8 finala çıxmışdı.

    UEFA Çempionlar Liqası 1/8 final pley-off
