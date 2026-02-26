UEFA Çempionlar Liqası: Bütün 1/8 finalçılar müəyyənləşib
- 26 fevral, 2026
- 02:38
UEFA Çempionlar Liqasında bu gün pley-off mərhələsinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, 1/8 finala yüksələn daha 4 komanda müəyyənləşib.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab görüşləri
"Atalanta" (İtaliya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 4:1 / İlk oyun - 0:2
PSJ (Fransa) - "Monako" (Fransa) 2:2 / İlk oyun - 3:2
"Yuventus" (İtaliya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) 3:2 / İlk oyun - 2:5
"Real" (İspaniya) - "Benfika" (Portuqaliya) 2:1 / İlk oyun - 1:0
Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən matçlardan sonra "Atletiko" (İspaniya), "Bayer 04" (Almaniya), "Budyo Qlimt" (Norveç) və "Nyukasl" (İngiltərə) komandaları 1/8 finala vəsiqə qazanıblar.
Bundan əvvəl turnirin ümumi mərhələsinin nəticələrinə əsasən, Arsenal", "Bavariya", "Liverpul", "Tottenhem", "Barselona", "Çelsi", "Sportinq" və "Mançester Siti" birbaşa 1/8 finala çıxmışdı.