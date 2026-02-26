Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/8 финала

    Футбол
    • 26 февраля, 2026
    • 02:39
    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/8 финала

    В Лиге чемпионов УЕФА определились последние четыре участника 1/8 финала.

    Как сообщает Report, по итогам проведенных ответных встреч в следующую стадию квалифицировались "Аталанта", ПСЖ, "Реал" и "Галатасарай".

    Лига чемпионов УЕФА

    Плей-офф, ответные матчи

    "Аталанта" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 4:1 / Первый матч - 0:2

    ПСЖ (Франция) - "Монако" (Франция) 2:2 / Первый матч - 3:2

    "Ювентус" (Италия) - "Галатасарай" (Турция) 3:2 / Первый матч - 2:5

    "Реал" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) 2:1 / Первый матч - 1:0

    Напомним, что накануне путевки в 1/8 финала завоевали "Атлетико" (Испания), "Байер 04" (Германия), "Будё-Глимт" (Норвегия) и "Ньюкасл" (Англия).

    Кроме того, по итогам общего этапа турнира напрямую в 1/8 финала вышли "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг" и "Манчестер Сити".

    Лига чемпионов УЕФА футбол 1/8 финала
