В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/8 финала
- 26 февраля, 2026
- 02:39
В Лиге чемпионов УЕФА определились последние четыре участника 1/8 финала.
Как сообщает Report, по итогам проведенных ответных встреч в следующую стадию квалифицировались "Аталанта", ПСЖ, "Реал" и "Галатасарай".
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф, ответные матчи
"Аталанта" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 4:1 / Первый матч - 0:2
ПСЖ (Франция) - "Монако" (Франция) 2:2 / Первый матч - 3:2
"Ювентус" (Италия) - "Галатасарай" (Турция) 3:2 / Первый матч - 2:5
"Реал" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) 2:1 / Первый матч - 1:0
Напомним, что накануне путевки в 1/8 финала завоевали "Атлетико" (Испания), "Байер 04" (Германия), "Будё-Глимт" (Норвегия) и "Ньюкасл" (Англия).
Кроме того, по итогам общего этапа турнира напрямую в 1/8 финала вышли "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг" и "Манчестер Сити".