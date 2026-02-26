Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 05:38
    В Хабаровском крае РФ четыре человека погибли в пожаре в частном доме

    Пожар произошел в ночь на четверг в частном доме в селе Ракитное Хабаровского края, есть жертвы.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

    "Погибли 4 человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что горел деревянный частный дом на ул. Грушевой. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

    На тушении огня работали 13 специалистов и четыре единицы техники.

    Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

