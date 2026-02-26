В Хабаровском крае РФ четыре человека погибли в пожаре в частном доме
В регионе
- 26 февраля, 2026
- 05:38
Пожар произошел в ночь на четверг в частном доме в селе Ракитное Хабаровского края, есть жертвы.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
"Погибли 4 человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горел деревянный частный дом на ул. Грушевой. Площадь пожара составила 300 кв. метров.
На тушении огня работали 13 специалистов и четыре единицы техники.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
