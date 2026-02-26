Американские корабли покинули базу на Бахрейне

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 26 февраля, 2026
    • 05:20
    Группа кораблей береговой охраны США, которая находилась на базе на Бахрейне, покинула ее, уйдя в воды Персидского залива.

    Как передает Report, об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Planet Labs, которые были сделаны во вторник.

    Ранее на военно-морской базе 5-го флота США на Бахрейне постоянно находились шесть кораблей береговой охраны. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать ситуацию.

    Агентство напоминает, что перед атакой Ирана на Катар в июне прошлого года 5-й флот аналогичным образом вывел с базы и рассредоточил свои корабли в море для защиты от потенциального нападения.

    По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, на востоке Персидского залива вблизи Ормузского пролива продолжают находиться американские ракетные эсминцы USS Mitscher и USS Michael Murphy и боевой корабль прибрежной зоны USS Canberra. Об изменениях в их местоположении данных нет. Между тем ранее два боевых корабля прибрежной зоны - USS Tulsa и USS Santa Barbara уже были выведены из Персидского залива.

    ABŞ gəmiləri Bəhreyndəki bazanı tərk edib

