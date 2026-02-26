МВФ: Пошлины США могут существенно снизить экономическую активность в стране

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Неопределенность в области американской торговой политики, связанная с введением импортных пошлин, может более существенно, чем ожидалось, снизить экономическую активность в США.

    Как передает Report, об этом говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда (МВФ) об экономической ситуации в США.

    "Неопределенность в области торговой политики может оказать на [экономическую] активность более сдерживающее влияние, чем ожидалось, особенно, если перестройка цепочек поставок окажется затруднительной в ближайшей перспективе", - говорится в документе.

    В нем также отмечается, что введенные американской администрацией тарифы "представляют собой негативный шок предложения для экономики США, что, как ожидается, приведет к росту индекса цен основных потребительских расходов (PCE) примерно на 0,5% к началу 2026 года и к снижению примерно на 0,5% объемов производства".

    Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение американским президентом импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. После этого лидер США подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти пошлины до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Мера будет действовать в течение 150 дней, до 24 июля.

    BVF: Tətbiq edilən rüsumlar ABŞ-nin iqtisadi aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər

