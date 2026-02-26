İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    BVF: Tətbiq edilən rüsumlar ABŞ-nin iqtisadi aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər

    Digər ölkələr
    • 26 fevral, 2026
    • 06:41
    BVF: Tətbiq edilən rüsumlar ABŞ-nin iqtisadi aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər

    ABŞ-nin idxal rüsumlarının tətbiqi ilə bağlı ticarət siyasətindəki qeyri-müəyyənlik ölkədə iqtisadi fəallığı gözləniləndən daha ciddi şəkildə azalda bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) ABŞ-də iqtisadi vəziyyətə dair illik hesabatında qeyd olunub.

    "Ticarət siyasəti sahəsindəki qeyri-müəyyənlik iqtisadi aktivliyə gözləniləndən daha çox məhdudlaşdırıcı təsir göstərə bilər, xüsusən də tədarük zəncirlərinin yenidən qurulması yaxın perspektivdə çətinləşərsə", - sənəddə bildirilib.

    Sənəddə həmçinin vurğulanıb ki, ABŞ administrasiyası tərəfindən tətbiq edilən tariflər ölkə iqtisadiyyatı üçün mənfi təklif şoku yaradır və gözlənilir ki, bu, əsas istehlak xərcləri qiymət indeksinin 2026-cı ilin əvvəlinə qədər təxminən 0,5 % artmasına, istehsal həcminin isə təxminən 0,5 % azalmasına səbəb olacaq.

    ABŞ Ali Məhkəməsi 20 fevralda prezident administrasiyasının beynəlxalq fövqəladə hallar zamanı iqtisadi səlahiyyətlər haqqında qanunu bəhanə gətirərək digər ölkələrə qarşı idxal rüsumları tətbiq etməsini səlahiyyətlərin aşılması kimi tanıyıb. Eyni zamanda, Ali Məhkəmə instansiyası ABŞ-nin daha əvvəl rüsum şəklində ödənilmiş vəsaitləri geri qaytarıb-qaytarmamalı olduğuna aydınlıq gətirməyib.

    Daha sonra Vaşinqton administrasiyası Birləşmiş Ştatlara idxal edilən mallar üçün tətbiq olunan qlobal rüsumların 10 %-dən 15 %-ə qaldırılacağını elan edib. ABŞ idxalına tətbiq edilən 10 %-lik qlobal rüsumlar 24 fevralda qüvvəyə minib və 150 gün – 24 iyula qədər qüvvədə olacaq.

    ABŞ tarif rüsum Ali Məhkəmə
    МВФ: Пошлины США могут существенно снизить экономическую активность в стране

    Son xəbərlər

    07:35

    Kuba ABŞ bayrağı altında üzən katerdə saxlanılanların terror aktı planlaşdırdıqlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:17

    Şimali Koreya ölkənin nüvə arsenalını genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:41

    BVF: Tətbiq edilən rüsumlar ABŞ-nin iqtisadi aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər

    Digər ölkələr
    06:07

    Rusiyanın Xabarovsk diyarında fərdi evdə baş verən yanğında dörd nəfər ölüb

    Region
    05:45

    ABŞ gəmiləri Bəhreyndəki bazanı tərk edib

    Digər ölkələr
    05:09

    "Axios": Tramp Zelenskiyə müharibənin "bir ay ərzində" başa çatmasını istədiyini deyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    04:46

    "Kommersant": Rusiya regionlarının büdcələrində rekord səviyyədə kəsir formalaşıb

    Region
    04:12

    Britaniya ordusu və HHQ Ukraynada yerləşdirilmə üçün hazırlıqlara başlayıb

    Digər ölkələr
    03:49

    Rubio: ABŞ Kuba sahillərində baş vermiş kater insidenti barədə məlumatları araşdıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti