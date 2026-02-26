Армия и ВВС Британии начали подготовку к дислокации в Украине

Военнослужащие Сухопутных войск и ВВС Великобритании начали готовиться к развертыванию на Украине после остановки боевых действий.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"Многонациональные силы для Украины будут размещены после достижения мира для обеспечения безопасности в небе и море и будущего восстановления Вооруженных сил Украины. Британская армия и королевские ВВС в настоящее время проводят учения в рамках подготовки [к развертыванию]. Я уже ускорил выделение £200 млн [$270 млн], чтобы наши силы имели необходимое снаряжение для развертывания", - сказал глава военного ведомства.

Ранее Хили заявил, что партнеры в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") обязались предоставить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $35 млрд.