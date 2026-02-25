Зеленский обсудил с Трампом повестку двусторонней встречи в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали недавнего телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. К беседе присоединились спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры по окончанию войны", - говорится в публикации.

Зеленский отметил также значимость программы PURL и важность систем ПВО, которые Украина могла бы закупать в США для более эффективной защиты.

"Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта". - добавил Зеленский.

Он выразил надежду, что эти переговоры создадут возможность организовать встречу на уровне лидеров. "Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", - подытожил украинский лидер.