Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 23:17
Президент Украины Владимир Зеленский уже завершил свой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.
"Уже завершили разговор", - сказал Литвин журналистам в среду вечером, не раскрыв деталей разговора.
Он уточнил, что разговор длился около 30 минут.
Ранее о телефонном разговоре президентов Украины и США сообщал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники.
Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.
Новость дополняется
