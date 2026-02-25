Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО

    Президент Украины Владимир Зеленский уже завершил свой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

    "Уже завершили разговор", - сказал Литвин журналистам в среду вечером, не раскрыв деталей разговора.

    Он уточнил, что разговор длился около 30 минут.

    Ранее о телефонном разговоре президентов Украины и США сообщал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

    Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

    Новость дополняется

