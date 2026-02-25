Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский уже завершил свой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

"Уже завершили разговор", - сказал Литвин журналистам в среду вечером, не раскрыв деталей разговора.

Он уточнил, что разговор длился около 30 минут.

Ранее о телефонном разговоре президентов Украины и США сообщал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

22:23

Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

Новость дополняется