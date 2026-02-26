Рубио: США проверят данные об инциденте с катером у берегов Кубы

США получили от Кубы информацию об инциденте с катером, проверяют ее и ожидают получения своих данных.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что это не была операция американской стороны. Глава Госдепа подчеркнул, что власти США будут самостоятельно проверять информацию и придут к собственным выводам, не основываясь на словах представителей Кубы.

До этого газета The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на неназванного американского чиновника, что катер, вторгшийся в воды Кубы, не имел отношения к ВМС США или к Береговой охране.

"Чиновник США изначально сказал, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы, он добавил, что судно не принадлежало ни ВМС США, ни Береговой охране. Позднее разведка подтвердила, что атаке подверглось отдельно взятое судно", - указало издание.

Ранее стало известно, что Береговая охрана Кубы открыла огонь по американского быстроходному катеру, который нарушил территориальные воды островного государства, в результате инцидента четверо предположительно погибли, еще семеро получили ранения.