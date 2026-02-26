Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Рубио: США проверят данные об инциденте с катером у берегов Кубы

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 03:07
    Рубио: США проверят данные об инциденте с катером у берегов Кубы

    США получили от Кубы информацию об инциденте с катером, проверяют ее и ожидают получения своих данных.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Он отметил, что это не была операция американской стороны. Глава Госдепа подчеркнул, что власти США будут самостоятельно проверять информацию и придут к собственным выводам, не основываясь на словах представителей Кубы.

    До этого газета The New York Times (NYT) сообщала со ссылкой на неназванного американского чиновника, что катер, вторгшийся в воды Кубы, не имел отношения к ВМС США или к Береговой охране.

    "Чиновник США изначально сказал, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы, он добавил, что судно не принадлежало ни ВМС США, ни Береговой охране. Позднее разведка подтвердила, что атаке подверглось отдельно взятое судно", - указало издание.

    Ранее стало известно, что Береговая охрана Кубы открыла огонь по американского быстроходному катеру, который нарушил территориальные воды островного государства, в результате инцидента четверо предположительно погибли, еще семеро получили ранения.

    Марко Рубио Госдепартамент США Куба
    Rubio: ABŞ Kuba sahillərində baş vermiş kater insidenti barədə məlumatları araşdıracaq

    Последние новости

    03:44

    Армия и ВВС Британии начали подготовку к дислокации в Украине

    Другие страны
    03:07

    Рубио: США проверят данные об инциденте с катером у берегов Кубы

    Другие страны
    02:39

    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/8 финала

    Футбол
    02:22

    Ирландия расширяет сотрудничество с НАТО для укрепления морской безопасности

    Другие страны
    01:56

    Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

    Другие страны
    01:19

    Bloomberg: Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

    Другие страны
    00:54
    Фото

    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области энергетики

    Энергетика
    00:45

    Глава МИД: Ходжалинский геноцид — одно из тяжелейших преступлений в рамках армянской агрессии

    Внешняя политика
    00:38

    В британском парламенте выдвинута законодательная инициатива о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    Лента новостей