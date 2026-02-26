"Ъ": Регионы РФ закрыли бюджеты с рекордным за все время наблюдений дефицитом

Общий дефицит неконсолидированных бюджетов регионов РФ (без учета местных) по итогам 2025 года вырос более чем на 1 трлн руб. и сложился на уровне 1,478 трлн руб (около 18,8 млрд долларов США).

Как передает Report, такие данные приводит газета "Коммерсант" ("Ъ") со ссылкой на подсчеты экспертов ведущего в России Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Издание отмечает, что показатель в 3,6 раза больше, чем было в 2024 году (407 млрд руб.), и стало рекордным показателем за все время наблюдений.

"Увеличение дефицита произошло из-за того, что темпы прироста трат субъектов более чем вдвое превысили темпы увеличения поступлений. При доходах в 22,6 трлн руб. (плюс 4% к 2024 году) расходы регионов составили 24,1 трлн руб. (плюс 9%)", - говорится в материале.

Газета подчеркивает, что с дефицитом прошлый год закончили 74 региона РФ, хотя по итогам 2024-го таких было меньше - 50. В абсолютном значении наиболее значительным дефицит зафиксирован у Москвы (229 млрд руб.), Ямало-Ненецкого и (84 млрд) и Ханты-Мансийского автономных округов (72 млрд руб.).